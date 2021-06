Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0431 --Vier kleine Meisen--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe. OT Horn, Deliusweg Zeit: 05.06.21, 8 Uhr

Vier kleine Meisen saßen auf dem Ast, vier kleine Meisen hielten in Horn kurz Rast. Vier kleine Meisen verfingen sich in einer Dachtraufe, vier kleine Meisen waren gefangen durch die Drahtschlaufe. Vier kleine Meisen, der Hausbesitzer schaut in die Höh, vier kleine Meisen, es ergreift ihn mit wildem Weh. Vier kleine Meisen, die Polizei wird gerufen, vier kleine Meisen, die Polizisten kommen in die Hufen. Vier kleine Meisen wurden dann befreit, vier kleine Meisen waren fluchtbereit. Vier kleine Meisen flogen wieder fort, vier kleine Meisen, die Polizisten verließen dann den Ort.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell