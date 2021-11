Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kita

Weimar (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag wurde in die Kita in Mönchenholzhausen eingebrochen. Mehrere Fenster zerschlug der Täter, um so ins Innere der Einrichtung zu gelangen. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und in welchem Wert der Täter Beute machen konnte, kann erst nach Abschluss der Aufräumarbeiten gesagt werden. Auch die Höhe der entstandenen Sachschäden war im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht abschätzbar.

