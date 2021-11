Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 14.11.2021

Weimar (ots)

Transport des Weimarer Weihnachtsbaums

Am Freitag wurde der diesjährige Weihnachtsbaum der Stadt Weimar unter Polizeibegleitung zu seinem vorgesehenen Standplatz auf dem Markt in Weimar transportiert. Der Einsatz der Polizei war notwendig, da bereits während der Fällung des Baums in Tröbsdorf eine Vollsperrung durchgeführt werden musste und auch die Transportfahrt von Tröbsdorf zum Markt abgesichert werden musste. Trotz dieser Absicherung kam es bei der Fahrt zu einem kleinen Verkehrsunfall durch das Transportfahrzeug. Dieses überrollte aufgrund der Länge des Gespanns, im Bereich der Erfurter Straße in einer Rechtskurve, einen Verkehrsleitpfosten, welcher hierdurch beschädigt wurde.

Verkehrsunfall durch Winterglätte

Am Freitag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Blutstraße. Hier war ein 56-jähriger Mercedesfahrer vermutlich mit unangepasster Geschwindigkeit in Richtung Gedenkstätte Buchenwald unterwegs, als er plötzlich auf der überfrorenen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug drehte sich zunächst auf der Straße und kam dann nach rechts von dieser ab. Hier stieß das Fahrzeug mit der Fahrerseite an einen gemauerten Wasserdurchlauf, wodurch das Fahrzeug wieder auf die Straße geschleudert wurde und zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär im Klinikum Weimar aufgenommen werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen herbeigerufenen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Wasserdurchlauf wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 6000,- EUR.

Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt

An der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach kam es am Samstag gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Hier fuhr ein 71-jähriger Opelfahrer von Richtung Mönchenholzhausen in Richtung Eichelborn. An der Ampelanlage der Anschlussstelle missachtete der Fahrer das Rotlicht und fuhr in die Einmündung ein. Die 20-jährige Mercedesfahrerin welche von der A4 kam und gerade bei grünem Licht der Ampelanlage nach links in Richtung Mönchenholzhausen abbog, befand sich hier ebenfalls im Einmündungsbereich. Es kam somit zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Fahrerin des Mercedes leicht am Knie verletzt. Beide Fahrzeuge waren vor Ort nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 16.000,- EUR.

Einbrüche und Diebstähle

Aktuell werden durch die PI Weimar wieder verstärkt Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern und Gartenhütten registriert.

So kam es in der Zeit von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schopenhauerstraße. Hier wurde durch den oder die unbekannten Täter ein Kellerfenster eingetreten und sich so Zugang zum Keller verschafft. Im Keller selbst wurden insgesamt vier Kellerabteile aufgebrochen und durchwühlt. Nach bisherigen Kenntnissen haben die Täter nichts entwendet, dennoch Sachschaden in Höhe von ca. 600,- EUR angerichtet.

Ebenfalls am Freitag wurde ein Einbruch in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Külz-Straße gemeldet. Hier wurde durch den unbekannten Täter ein Pedelec im Wert von ca. 6500,- EUR entwendet und ein Sachschaden von ca. 50,- EUR hinterlassen.

Eine Gartenhütte wurde in der Robert-Blum-Straße durch unbekannte Täter angegriffen. Hier wurde durch die unbekannten Täter die Tür zur Gartenhütte aufgehebelt und anschließend die Hütte durchsucht. Augenscheinlich wurde hier nichts entwendet und nur Sachschaden in Höhe von 50,- EUR verursacht.

Vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses wurden in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr bis Samstag, 15:00 Uhr in der Soproner Straße aufgebrochen. Auch hier wurde augenscheinlich wieder nichts entwendet, nur Sachschaden in einer Höhe von ca. 200,- EUR hinterlassen.

Sollte jemand zu einem der genannten Fälle sachdienliche Hinweise machen können, wird er gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Graffititäter gestellt

Durch Polizeibeamten konnte am Freitagabend gegen 22:00 Uhr nach Mitteilung durch eine Bürgerin ein Täter einer Sachbeschädigung durch Graffiti gestellt werden. Dieser befand sich in der Trierer Straße und hatte hier an eine Hauswand ein unleserliches Graffiti in pinker Farbe angebracht (Größe: ca. 60cm x 80cm). Die Mitteilerin konnte dies beobachten und entschloss sich die Polizei zu kontaktieren sowie dem Täter unaufällig zu folgen. Anschließend konnte der Täter im Bereich der Jahnstraße durch die Polizeibeamten aufgenommen werden. Die 29-jährige männliche Person, welche bei Aufgreifen durch die Polizei noch Farbreste an seinen Händen hatte und einen Atemalkoholwert von 1,24 prom. aufwies, konnte somit eindeutig als der Täter identifiziert werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Oliver Koch

Polizeioberkommissar

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell