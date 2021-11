Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei bei Veranstaltung

Apolda (ots)

Bei einer Musikveranstaltung am Weimarer Berg in 99510 Apolda kam es am 14.11.2021 zwischen 01:30 Uhr und 01:45 Uhr wiederholt zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Nach dem es bereits auf dem Veranstaltungsgelände zu Provokationen und Herumstoßen kam, wurden die betroffenen Gäste durch das Sicherheitspersonal getrennt und teilweise vom Gelände verwiesen. Dabei und in der Folge vor dem Gelände ereigneten sich mehrere Körperverletzungen. Dadurch wurden insgesamt 4 Personen im Alter von 19 bis 20 Jahren leicht verletzt. Nun wird wegen Körperverletzung ermittelt.

