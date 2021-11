Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am Freitag, den 12.11.2021 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall in 99518 Bad Sulza, Paulinenstraße. Der vor der dortigen Sparkasse geparkte Pkw Mercedes Vito wurde durch einen Pkw Opel beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher - wie sich später herausstellte - 87 Jahre alt ist, verließ im Anschluss die Unfallstelle pflichtwidrig. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten später die Geschädigte. Über das Kennzeichen und die Zeugenaussagen konnte der Verursacher ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 800 Euro. Ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

