Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Böller gezündet und Pkw beschädigt

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Rossstraße in Kahla ein Böller gezündet. Durch die Detonation wurde ein im Nahbereich abgeparkter Pkw beschädigt. Anwohner konnten noch Gespräche einer Personengruppe wahrnehmen, welche als Zeugen oder Tatverdächtige in Frage kommen.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland bittet unter der Tel.: 036428/640 um sachdienliche Hinweise zu Personen, die zum Zeitpunkt der Detonation vor Ort festgestellt wurden.

