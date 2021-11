Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweck fehlgedeutet

Jena (ots)

Augenscheinlich fehlgedeutet haben Unbekannte am Donnerstagnachmittag die Nutzung von E-Scootern. Diese sind ja primär für die unterstützende Fortbewegung an Land konzipiert. Ein Zeuge informierte jedoch die Polizei Jena darüber, dass er zwei Scooter unter einer Brücke im Flussbett der Leutra festgestellt hatte. Da der Wasserpegel recht gering war, konnten die Beamten die Gefährte bergen. Neben der Information an die Vermietungsfirma wurde noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

