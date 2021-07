Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Kehrmaschine beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch (07. Juli 2021) gegen 12.20 Uhr eine Kehrmaschine, die auf der Dieselstraße in Richtung Weseler Straße (B58) unterwegs war. Der unbekannte Fahrer fuhr mit seinem Gespann, bestehend aus Pkw und Hänger, links an der Kehrmaschine vorbei. Beim Wiedereinscheren touchierte der Anhänger den Außenspiegel. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte die Unfallstelle. Hinweise zum Fahrzeug und zum Fahrer nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

