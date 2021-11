Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Mal Blechschaden

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei involvierten Fahrzeugen ereignete sich am Donnerstagmittag in Stadtroda. Ein Pkw Opel, ein Pkw Dacia und ein Lkw Opel befahren in dieser Reihenfolge die August-Bebel-Straße in Richtung Geraer Straße. Der 26-jährige Fahrer des Pkw Opel wollte sodann nach links in die Rosa-Luxemburg-Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste dieser sein Fahrzeug anhalten. Die dahinter befindliche 45-jährige Fahrerin des Dacia erkannte die Situation und hielt ihren Pkw ebenso an. Der wiederrum dahinter fahrende 27-Jährige mit seinem Lkw übersah die haltenden Fahrzeuge und fuhr auf den Dacia auf. Aufgrund des Aufpralls wurde dieser dann auf den Pkw Opel geschoben. Die 45-jährige erlitt infolge des Unfalls leichte Verletzungen.

