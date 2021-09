Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahndung

Lippstadt (ots)

Nach einem Diebstahl und einer Körperverletzung Mitte Juni in der Straße Am Nordbahnhof in Lippstadt sucht die Polizei einen unbekannten Mann. Die Fotos wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom zuständigen Amtsgericht freigegeben und können hier eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lippstadt-besonders-schwere-fall-des-diebstahls-koerperverletung

Die Kriminalpolizei möchte wissen: wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell