Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Riga-Ring ist es am Mittwoch, gegen 07:25 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit seinem Leichtkraftrad auf dem Riga-Ring unterwegs und wollte in den Opmünder Weg abbiegen. Dabei sah er einen 13-jäjhrigen Radfahrer spät und bremste stark. Der Junge, der die Straße bei grüner Ampel für sich überqueren wollte, bremste ebenfalls. So konnte eine Kollision verhindert werden, der Radfahrer stürzte jedoch. Er verletzte sich leicht. (wo)

