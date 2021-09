Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

An der Erwitter Straße ist es am Dienstag, gegen 19:15 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 43-jährige Lippstädterin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Erwitter Straße Richtung Erwitte. Als sie die Straße kreuzen wollte, übersah sie einen 19-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Lippstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der beide stürzten. Die Radfahrerin verletzte sich leicht. Der Rollerfahrer aus Erwitte wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. (wo)

