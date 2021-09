Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radlader entwendet

Geseke (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, ist an der Siemensstraße ein Radlader entwendet worden. Unbekannte Täter zerstörten eine Scheibe in einem Rolltor und gelangten so in die Lagerhalle. Sie entwendeten den dort abgestellten Radlader der Marke Schäffer. Zeugenhinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

