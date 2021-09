Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Düsseldorf - Öffentlichkeitsfahndung - Person festgenommen

Werl / Düsseldorf (ots)

Der aus der Justizvollzugsanstalt Werl abgängige Manfred Wilhelm R. wurde am heutigen Tag, gegen 09:20 Uhr festgenommen. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde der Flüchtige durch Polizeibeamte in Düsseldorf erkannt. Nach Ansprache nannte er seinen Namen und er konnte ohne Gegenwehr festgenommen werden. Augenscheinlich stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aktuell und in den nächsten Tagen wird geprüft, ob durch den Flüchtigen in der Zwischenzeit Straftaten begangen wurden. (we)

