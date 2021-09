Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch, gegen 07:45 Uhr, an der Bunsenstraße gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Erwitter Straße unterwegs. Nach Zeugenaussagen fuhr er im Schritttempo, als plötzlich ein Kind vor ihm mit einem Fahrrad auf die Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

