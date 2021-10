Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Firmenhalle gestohlen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen 18 Uhr am Samstag (16. Oktober) und 8.30 Uhr am Sonntag (17. Oktober) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Firmenhalle an der Industrieparkstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie diverses Werkzeug.

