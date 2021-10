Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mobiltelefon und Rucksack entwendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

Durch eine geöffnete Terrassentür gelangten unbekannte Täter am Sonntag, 17. Oktober, zwischen 15.15 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Talmühlenstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie ein Mobiltelefon sowie einen Rucksack.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell