Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Chrysler-Fahrer nach Auffahrunfall geflüchtet

Heinsberg (ots)

Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Ford beabsichtigte gegen 16.15 Uhr am Freitag (15. Oktober) von einer Einfahrt auf die Industriestraße in Richtung Karl-Arnold-Straße abzubiegen. In dem Moment hielt vor ihm ein auf der Industriestraße fahrender Pkw Chrysler an, dessen Fahrer wild gestikulierte. Anschließend fuhr dieser weiter in Richtung Karl-Arnold-Straße. Nachdem der 24-Jährige hinter ihm auf die Industriestraße abgebogen war, nahm der Chrysler-Fahrer, scheinbar grundlos eine plötzliche Vollbremsung vor, wodurch der Mann aus Würselen ihm auffuhr. Ohne dem entstandenen Schaden Beachtung zu schenken, entfernte der Unbekannte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Flüchtigen handelte es sich laut Beschreibung um einen zirka 50 Jahre alten Mann mitteleuropäischen Aussehens. Er hatte ein sehr mageres Gesicht und graue gelockte Haare. Er war mit einem schwarzen Chrysler des Typs PT Cruiser unterwegs. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg bittet den Chrysler-Fahrer und Personen, die Hinweise auf seine Identität geben können, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an die Polizei weitergegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell