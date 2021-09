Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrecher erbeutet Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Ein noch unbekannter Täter ist am Montag, 13. September, an der Herzogstraße im Stadtteil Heyden in eine Wohnung eingebrochen und hat daraus Schmuck entwendet.

Zwischen 13 und 22 Uhr nutzte der Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner aus, um deren Wohnungstür mit Gewalt aufzudrücken. Drinnen durchsuchte er mehrere Räume.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben und erbittet Hinweise unter der 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell