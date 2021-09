Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle an Baustellen am vergangenen Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben am vergangenen Wochenende an zwei Baustellen in Lürrip und Mülfort zugeschlagen.

Unbekannte haben zwischen Freitagmittag, 10.09.2021, 13 Uhr, und Montagmorgen, 13.09.2021, 06:30 Uhr, an einer Baustelle an der Lürriper Straße Bargeld und Kupferkabel gestohlen. Die Diebe entfernten die Kupferkabel aus einem Rohbau; das Bargeld stahlen sie aus einem Baucontainer.

An der Mülgaustraße haben sich Diebe zwischen Freitagnachmittag, 10.09.2021, 17 Uhr, und Montagmorgen, 13.09.2021, 8 Uhr, Zugang zu einer anderen Baustelle verschafft. An einem Baukran entwendeten sie anschließend die Bedienungselemente und das Kabel für die Stromversorgung.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell