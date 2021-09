Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in der Gladbacher Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/ Fliethstraße hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 13.09.2021, schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 33-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr über die Theodor-Heuss Straße in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung Fliethstraße wollte er dann geradeaus in Richtung Rathenaustraße weiterfahren.

Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr fast zeitgleich auf der Fliethstraße in Richtung Hardterbroich-Pesch. An der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße wollte sie geradeaus in Richtung Korschenbroicher Straße weiterfahren.

Beide Fahrzeuge kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich miteinander. Die Rettungskräfte brachten die verletzte 62-jährige Autofahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell