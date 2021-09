Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wartungsarbeiten: Telefonische Erreichbarkeit teilweise eingeschränkt - Notruf durchgängig erreichbar

Mönchengladbach (ots)

Aufgrund dringend notwendiger Updates an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Mönchengladbach kommt es in der Nacht von Mittwoch, 15.09.2021, auf Donnerstag, 16.09.2021 zu kurzfristigen Störungen der telefonischen Erreichbarkeit.

Betroffen sind die Telefonanschlüsse im Polizeipräsidium, der Wache in Rheydt und der Wache Alter Markt. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird das Update in die Nachtzeit durchgeführt. Sie finden in der Zeit zwischen 4 Uhr und 6 Uhr statt.

Die einzelnen Anschlüsse werden voraussichtlich für jeweils einige Minuten keine Anbindung haben. Dies betrifft auch die Vermittlung unter der 02161-290.

Für Notfälle hat dies keinerlei Auswirkungen: Der Notruf 110 wird uneingeschränkt erreichbar sein. (cw)

