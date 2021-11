Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen abgerissen

Weimar (ots)

Im Bereich des Grabens wurden vermutlich in der Nacht zu Sonntag durch einen oder mehrere unbekannte Täter von zwei Fahrzeugen die Kennzeichentafeln gewaltsam entfernt. Im Verlauf des Vormittags fand einer der geschädigten Fahrzeughalter diese in einem angrenzenden Vorgarten wieder. Es entstand dennoch jeweils geringer Schaden an den Fahrzeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bislang nicht.

