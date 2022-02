Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Weitere Pkw-Aufbrüche

Möhnesee (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es in Möhnesee-Berlingsen zu insgesamt vier weiteren Pkw-Aufbrüchen (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5152813). Aus den Pkw wurden Gegenstände, wie z. B. Taschen entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Soest unter 02921-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell