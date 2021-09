Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto kollidiert mit Verkehrsschild - Fahrerin flüchtet - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Eine unbekannte Frau ist am Dienstag (31.08.2021) gegen 16 Uhr in der Straße Steiler Weg in Kreuztal mit einem schwarzen Mercedes Vito rückwärts gegen ein Verkehrsschild geprallt. Anschließend flüchtete sie, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Die Frau wird auf 30-45 Jahre geschätzt. Das Auto war mit Siegener Kennzeichen unterwegs.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

