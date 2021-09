Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher steigen über Terrassentür ein -#polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Einbrecher haben am gestrigen Tag Beute in einem Einfamilienhaus in der Berliner Straße gemacht. Der oder die unbekannten Täter drangen am Mittwoch (01.09.2021 zwischen 16:45 - 17:05 Uhr über die Terrassentür gewaltsam in das Haus ein. In der Wohnung wurden in verschiedenen Räumen mehrere Schränke durchwühlt. Die Eindringlinge entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem hochwertigen Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

