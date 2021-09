Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Elektrisch geht auch schnell - Tesla mit 44 km/h Überschreitung geblitzt -#polsiwi

Freudenberg / Bad Laasphe (ots)

Am Donnerstag (02.09.2021) führte der Verkehrsdienst der Polizei Radarmessungen in Freudenberg und Bad Laasphe durch. Das Messgerät lief auf Hochtouren. Im Bereich der Landesstraße L 565 zwischen Oberfischbach und Niederndorf wurde in den Morgenstunden außerhalb der Ortschaft der 50er Bereich überwacht. Hier gab es innerhalb von 4 Stunden 115 Verstöße, davon acht Überschreitungen, die derart hoch waren, dass jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige die Folge ist. Spitzenreiter: ein Tesla, der mit 94 km/h gemessen wurde. Elektrisch geht es also auch zu schnell.

Am Nachmittag ging es in Bad Laasphe auf der Landesstraße L 632 zwischen Feudingen und Rüppershausen weiter. Auch hier wurde außerhalb der Ortschaft im dortigen 50er Bereich gemessen. Es kam zu insgesamt 116 Verstößen, davon 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Bei den Messungen rangierte ein Audi mit 98 km/h an der Spitze.

Der Bußgeldkatalog sieht in beiden Fällen ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot vor.

Nach wie vor sind Geschwindigkeitsüberschreitungen beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeiten eine der Hauptursachen für schwerwiegende Verkehrsunfälle. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei, die Geschwindigkeitsvorschriften zu beachten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell