Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Pkw-Aufbruch

Möhnesee (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:00 Uhr ertönte die Alarmsirene eines in der Straße "Brandholz" geparkten Pkw. Bei der unmittelbaren Nachschau wurde eine eingeschlagene Seitenscheibe festgestellt. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250,- Euro. Die Polizei in Soest bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter 02921-91000.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, keine Wertgegenstände in Autos liegen zu lassen. Das Auto ist, auch zur Nachtzeit, kein Safe. (we)

