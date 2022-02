Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Vorsicht an der Haustür

Kreis Soest (ots)

Dreiste Täter versuchen immer wieder sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Bei älteren Mitbürgern versuchen es die gewissenlosen Betrüger besonders gern. Die Geschichten, die von den Dieben erzählt werden, sind zwar unterschiedlich, doch wird immer derselbe Zweck verfolgt: Einlass in die Wohnung zu bekommen, um dort etwas zu stehlen. Ob nun ein unangekündigter Handwerker vor der Tür steht, oder jemand nach einem Glas Wasser fragt. Kein Fremder sollte in die Wohnung gelassen werden. Gerade für ältere Mitmenschen scheint das oftmals unhöflich zu sein. Unhöflich ist jedoch das, was die Betrüger anschließend in der Wohnung machen. Sie stehlen skrupellos alles was ihnen in die Finger kommt. Die Gauner lassen sich auch gern neue Geschichten einfallen, um Einlass zu erlangen. Der Grundsatz, dass KEIN Fremder in die eigene Wohnung darf, sollte immer gelten. Darum gibt die Polizei gern Tipps zum Verhalten an der eigenen Haustür: - Lassen Sie auf keinen Fall fremde Personen in ihre Wohnung. - Schauen Sie sich nach Möglichkeit Besucher vor dem Öffnen der Wohnungstür an (Türspion, Blick aus dem Fenster, Türsprechanlage, Türspaltsperre). - Bei unbekannten Besuchern ziehen sie Nachbarn hinzu oder verlangen sie einen späteren Termin für den Besuch wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Treten Sie energisch gegen zudringliche Besucher auf (laute Ansprache oder auch Hilferufe) - Lassen Sie nur Handwerker herein, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. - Schicken Sie ihnen unbekannte Spendensammler energisch fort. - Geben Sie keine Details zu finanziellen oder familiären Dingen an. - Seien Sie Fremden gegenüber IMMER misstrauisch!!! Seien Sie Fremden gegenüber IMMER misstrauisch!!! Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei. (lü)

