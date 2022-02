Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Soest (ots)

Am Sonntag, gegen 21:25 Uhr wurde die Polizei über einen soeben stattfindenden Pkw-Aufbruch am Soester Stadtpark informiert. Ein zunächst unbekannter Täter schlug eine Fensterscheibe des Pkw ein und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum. In diesem Moment kamen der Besitzer des Pkw und zwei weitere Personen zurück. Als der Täter diese Personen bemerkte, flüchtete er aus dem Pkw. Die Zeugen konnten sich das Aussehen des Täters merken und informierten sofort die Polizei. Aus dem Pkw hatte der Täter eine Armbanduhr entwendet.

Am Montagmorgen, gegen 02:10 Uhr bemerkten Polizeibeamte am Immermannwall in Soest einen Mann, dessen Aussehen mit der Beschreibung des Täters übereinstimmte. Als der Mann angehalten und kontrolliert werden sollte, flüchtete über die Gräfte in Richtung Grandwegertor. Die Beamten konnten den Mann schließlich einholen und festhalten. Bei der Durchsuchung konnte die aus dem Pkw entwendete Armbanduhr aufgefunden werden. Weiter führte der Mann Dokumente mit, welche er kurz vorher aus einem in der Straße "Am Bohnenpfad" geparkten Pkw entwendet hatte.

Der 20-jährige, zurzeit in Soest wohnende Mann, wurde vorläufig festgenommen. Aktuell wird geprüft, ob er für weitere Straftaten im Stadtgebiet verantwortlich ist und Untersuchungshaft angeordnet wird. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell