POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrerin und Sozia bei Unfall leicht verletzt (20.02.22)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten haben eine Motorradfahrerin und ihre Sozia bei einem Unfall am Samstagabend auf einem Kreisverkehr auf der Max-Stromeyer-Straße und Oberlohnstraße. Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Renault fuhr aus der Max-Stromeyer-Straße aus Richtung Schneckenburgstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie eine 20-jährige Motorradfahrerin mit Sozia, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Bikerin eine Gefahrenbremsung einleiten und stürzte. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Den am Motorrad entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 450 Euro.

