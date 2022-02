Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen , LKrs. TUT) In parkende Autos gerauscht (19.2.22)

Trossingen (ots)

Gleich drei geparkte Autos sind am späten Samstagabend von einem Renault-Fahrer im Fliederweg beschädigt worden, als dieser in Richtung "Am Stadtgarten" fuhr. Anwohner hörten gegen 22 Uhr ein Unfallgeräusch und bemerkten wenig später auch einen beschädigten Kleinwagen, der an der Ecke Schlehdornweg kurz danach abgestellt worden war. Wie die Polizei bislang ermittelte, war der Fahrer des Renault gegen einen A-Klasse-Mercedes geprallt, der durch die Wucht auf einen vor ihm stehenden Audi geschoben wurde. Nach dem Unfall machte er sich der Fahrer im Renault allerdings aus dem Staub. Die Ermittlungen beim Halter des Autos dauern noch an.

