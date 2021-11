Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schmierereien am Bahnhofsgebäude

Rotenburg (ots)

Visselhövede. Verschiedene Schriftzüge, wie z.B. "Ausländer raus", stellten Passanten am Donnerstag letzter Woche an der Fassade des Visselhöveder Bahnhofsgebäudes fest. Ein unbekannter Täter hatte die Schriftzüge hier sowie an einem, in der Schäferstraße befindlichen, Stromverteilerkasten in weißer Farbe hinterlassen. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen. Mitteilungen werden von der Polizeiinspektion in Rotenburg unter der Rufnummer 04261/947-0 erbeten.

