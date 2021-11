Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unter Alkoholeinfluss auf anderen PKW aufgefahren ++ Mit Kokain im Blut auf der BAB 1 unterwegs ++ Mit knapp 3 Promille im Graben gelandet ++ Transporter mit Anhänger um 35 Prozent überladen ++

Rotenburg (ots)

++ Unter Alkoholeinfluss auf anderen PKW aufgefahren ++

BAB 1 / Hollenstedt - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 1, in Höhe der Ortschaft Hollenstedt, fuhr in der vergangenen Nacht ein 38-jährige Mann mit seinem PKW auf das Fahrzeug eines 45-Jährigen auf. Im Nachgang trafen sich beide Parteien an der Anschlussstelle Hollenstedt, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Hier täuschte der 38-Jährige vor, dass er Vater werde und schnell ins Krankenhaus müss. So versuchte dieser augenscheinlich eine schnelle Einigung ohne Polizei zu erzielen. Der 45-Jährigen willigte, wegen dieses geschilderten Umstandes zunächst ein und notierte sich die notwendigen Daten, damit der "werdende Vater" seine Fahrt fortsetzen konnte. Dennoch ließ ihn sein Bauchgefühl keine Ruhe, sodass er letztendlich die Polizei über diesen Sachverhalt informierte. Mithilfe der Polizei konnte festgestellt werden, dass der 38-jährige unrichtige Angaben zu seiner Person machte und sich somit unbekannt von der Unfallstelle entfernte. Im Weitern war es der Autobahnpolizei Sittensen gelungen den vorerst flüchtigen Herren ausfindig zu machen und erkannte den wahren Grund seines Verschwindens. Denn bei ihm war neben einer deutlichen Alkoholfahne, von knapp einer Promille, auch das Fehlen einer Fahrerlaubnis festzustellen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung diverser strafrechtlich relevanter Ermittlungsverfahren. Dies dürfte erhebliche Konsequenzen für den 38-Jährigen nach sich ziehen. Der 45-Jährige Fahrer des beschädigten Wagens zeigte sich sichtlich erleichtert und war froh darüber, dass er letztendlich die richtigen Daten für die Durchsetzung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche bekommen hatte und nicht auf dem Schaden sitzen bleiben wird.

++ Mit Kokain im Blut auf der BAB 1 unterwegs ++

BAB 1 / Hollenstedt - Ein 28-jähriger Fahrer eines PKW geriet in der vergangenen Nacht auf der BAB 1 in Richtung Bremen in eine Kontrolle der Autobahnpolizei Sittensen. Im Rahmen dieser konnten die Beamten Anzeichen auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln feststellen. Dieser Anfangsverdacht war durch einen Drogenvortest bestätigt worden, weshalb die erforderlichen Maßnahmen folgten. Neben einer Blutprobe musste der nicht in Deutschland wohnende Fahrer auch eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200,00 Euro zur Sicherung des Verfahrens bei der Polizei hinterlassen.

++ Mit knapp 3 Promille im Graben gelandet ++

Frankenbostel - Am gestrigen Mittag wurde der Polizei Zeven ein augenscheinlich verunfallter PKW im Straßengraben in der Elsdorfer Straße in Frankenbostel mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass es sich hierbei nicht wirklich um einen Verkehrsunfall handelte. Vielmehr war die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn bei Fahrzeugführer zu finden. Dieser war unverletzt, aber mit knapp 3 Promille am Steuer sitzend angetroffen worden. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 39-jährge Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, weshalb er sich nun wegen diverser Verkehrsstraftaten verantworten muss und auf den möglichen Erwerb eines Führerscheines noch einige Zeit warten werden muss.

++ Transporter mit Anhänger um 35 Prozent überladen ++

BAB 1 / Elsdorf - Auf der Bundesautobahn 1 fuhr eine augenschlich überladener Transporter mit Anhänger in Richtung Hamburg und geriet in den Fokus der Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Rotenburg. Bei einer anschließenden Kontrolle war ein "Übergewicht" von 2.300 Kilogramm festgestellt worden. Dass das Fahrzeuggespann so nicht weiterfahren darf, lag auf der Hand. Denn durch eine solch massive Überschreitung des Gesamtgewichtes, ist eine verkehrssichere Fahreigenschaft des Transporters nicht mehr als gegeben anzusehen. Somit folgte neben einer Zwangspause für den Fahrer auch die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell