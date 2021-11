POL-ROW: ++ Schwerlastkontrolle auf der Hansalinie ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Schwerlastkontrolle auf der Hansalinie

Rotenburg (ots)

Sittensen/A1. Am zurückliegenden Wochenende hat die Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei den Schwerlastverkehr auf der Hansalinie zwischen Bremen und Hamburg wieder genau unter die Lupe genommen. Dabei stach ein Lkw-Fahrer besonders heraus: Der Mann hatte nicht nur seinen Lastzug mit gut 44,5 Tonnen Metallschrott erheblich überladen. Auch die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten ließ er außer Acht. Eine Überprüfung ergab, dass er in zwei Tage knapp 30 Stunden gefahren ist. Ein anderer Kraftfahrer legte der Polizei eine Ausnahmegenehmigung für das Sonn- und Feiertagsverbot vor. Das Dokument war jedoch seit über einem Jahr abgelaufen. Der Mann musste bis zum Sonntagabend stehenbleiben, ehe er seine Fahrt fortsetzen durfte. Da es sich bei vielen Betroffenen um Kraftfahrer handelte, die ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben, zogen die Beamten zur Sicherung der Bußgeldverfahren insgesamt mehr als eintausend Euro ein.

