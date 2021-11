Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ "Rechts vor links missachtet" - Schulkinder im Kleinbus bleiben unverletzt ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

"Rechts vor links missachtet" - Schulkinder im Kleinbus bleiben unverletzt

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Bothel. Unverletzt geblieben sind am Freitagmorgen fünf Kinder in einem Schulkleinbus nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schulstraße/Dorfstraße. Die 46-jährige Fahrerin eines Taxis war gegen 7.30 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Hemsbünder Straße unterwegs. An der Kreuzung beachtete die Frau nicht die Vorfahrt des von rechts auf der Dorfstraße kommenden, mit den Kindern besetzten Schulbus eines 56-Jährigen. Nach der Kollision kippte das Taxi auf die Seite. Die 46-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Nach der ersten Unfallmeldung wurden neben der Polizei gleich mehrere Rettungswagen und Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Bothel beordert. Vor Ort bewahrheiteten sich die ersten Befürchtungen nicht. Alle Kinder kamen mit einem Schrecken davon. Durch einen Notfallseelsorger wurden sie an der Unfallstelle betreut.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell