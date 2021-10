POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falsche Bankmitarbeiter - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Vorsicht Betrug- Falsche Bankmitarbeiter ließen sich EC-Karten aushändigen

Zurückliegend häufen sich Betrugsfälle, bei denen sich Anrufer als Bankmitarbeiter ausgeben, von den Opfern die EC-Karte ergaunern und damit an Geldautomaten Bargeld abheben. So ereigneten sich am Dienstagnachmittag in Waiblingen gleich zwei gleichgelagerte Vorfälle, bei denen die Opfer die Betrugsabsicht nicht erkannten. Die Betrüger agieren sehr professionell und täuschen in der Regel vor, dass auf den Konten der Opfer verdächtige Kontobewegungen stattgefunden hätten. Nachdem die Kontoinhaber dann doch sehr über die angeblichen Buchungen überrascht sind, entsenden die Betrüger angebliche Mitarbeiter der Bankenaufsicht, die sich die EC-Karten samt dazugehörigen Transaktionsnummern von den gutgläubigen Opfern aushändigen lassen. Nachdem einem Opferehepaar am Dienstagnachmittag nach Aushändigung der EC-Karte an die Betrüger die Sache komisch vorkam und daraufhin sehr rasch Anzeige erstatten, konnte eine unberechtigte Kontoverfügung verhindert werden. Bei dem weiteren Vorfall erbeuteten die Betrüger 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen.

So können Sie sich vor derartigen Betrugsmaschen schützen:

- Seien Sie misstrauisch und geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon

- Ist Ihnen der Anrufer unbekannte, rufen Sie bei Ihrer Bank zurück- wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die Nummer Ihrer Bank

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter über Adressen, Kontodaten, PIN-Nummern, Kreditkartennummern oder Ähnliches

- Händigen Sie niemals fremden Personen Ihre EC-Karte aus

- Sind Sie in der konkreten Situation unsicher, kontaktieren Sie noch vor Aushändigung ihrer Wertsachen umgehend die Polizei. Hierzu können Sie auch den Notruf unter Tel. 110 nutzen!

Fellbach: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

An der Einmündung Cannstatter Straße Ecke Mozartstraße stieß am Mittwoch gegen 11 Uhr der Fahrer eines Müllfahrzeugs mit einem Fahrradfahrer zusammen, der dabei verletzte. Der 49-jährige Zweiradfahrer wurde von dem Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Rad ist gering.

