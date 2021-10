Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Vorfahrt missachtet

Ein 23-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 22 Uhr den Theresienweg und missachtete an der Einmündung Margarethenstraße eine von rechts einbiegende Polo-Fahrerin. Die 51-jährige Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, bei dem sie leicht verletzt wurde. Der Pkw VW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen in der Bittenfelder Straße ereignete. Eine 67-Jährige fuhr dort gegen 7.45 Uhr mit ihrem Mercedes aus Unachtsamkeit auf den BMW eines vor ihr fahrenden 40-Jährigen auf.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Elektronikfachmarktes in der Heinkelstraße ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw BMW und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Anschließend flüchtete der Verursacher und hinterließ ca. 3000 Euro Sachschaden. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und auf das geflüchtete Auto geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell