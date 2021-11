Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Überfall auf Tankstelle in Zeven - Täter flüchtig

Rotenburg (ots)

++ Überfall auf Tankstelle - Täter flüchtig ++

Zeven - Am späten Abend des gestrigen Montag, zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr begab sich eine augenscheinlich jüngere männliche Person in den Verkaufsbereich einer Tankstelle in der Labesstraße. Hier bedrohte er die dortige Mitarbeiterin und verließ wenige Minuten später, die Räumlichkeiten mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden von dem Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei in Zeven geführt. Von dort wird die Bitte an die Bevölkerung gerichtet, sich bei tatrelevanten Auffälligkeiten zur Tat selbst und im näheren Umfeld der Tankstelle, mit der Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281-93060 in Verbindung zu setzen.

