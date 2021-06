Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Kabelbrand löst Stromausfall aus, 40 Haushalte betroffen

Kassel (ots)

Zu einem brennendem Stromverteilerkasten in der Johann-Hermann-Schenk-Straße wurden am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr sowohl die Kasseler Berufsfeuerwehr als auch eine Streife des Polizeireviers Südwest in Baunatal entsandt.

Wie die Beamten berichten, war es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Kabelbrand im Inneren des Stromverteilerkastens gekommen. Dieser konnte durch die Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden, aufgrund des Defekts wurden jedoch ca. 40 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Darüber hinaus fiel die Lichtzeichenanlage der Kreuzung Heinrich-Schütz-Allee / Druseltastraße aus, welche jedoch aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit nur noch schwach frequentiert war.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der örtliche Energieversorger ist vor Ort. Es wird an einer schnellstmöglichen Behebung des Schadens gearbeitet.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

