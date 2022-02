Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin überfährt Kreisverkehr (20.02.22)

Mühlhausen-Ehingen, K 6127/6120 (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine betrunkene Autofahrerin am Montagnacht gegen 5 Uhr auf einem Kreisverkehr der Kreisstraßen 6120 und 6127 kurz vor Mühlhausen. Eine 45-Jährige war mit einem Honda von Schlatt in Richtung Mühlhausen unterwegs. Im Kreisverkehr überfuhr die Frau eine Verkehrsinsel mitsamt Verkehrsschild und kam erst auf der anderen Seite des Kreisels in einer Wiese zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Zudem erwartet die 45-Jährige eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. An ihrem Honda entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, die Höhe des Schadens an der Verkehrsinsel ist noch nicht bekannt. Das beschädigte Auto holte ein Abschleppdienst ab.

