POL-NB: Volvo-Fahrerin kollidiert mit einem umgestürzten Baum auf der Insel Rügen

Sassnitz (VR) (ots)

Eine 46-jährige Volvo-Fahrerin (deutsch) befuhr am 04.11.2021, 19:35 Uhr die B 196 aus Sellin kommend in Richtung Lancken- Granitz. Auf Höhe der Ortschaft Garftitz stürzte plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn. Einen Zusammenstoß konnte die Fahrzeugführerin trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde die Frau glücklicherweise nicht, aber ihr PKW musste aber abgeschleppt werden.

