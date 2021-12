Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nieukerk/ Wachtendonk - Teleskoplader entwendet und zurückgelassen

Zeugen gesucht

Kerken-Nieukerk (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (22. Dezember 2021) einen gelben Teleskoplader der Marke Liebherr, Typ T609S, von einer Baustelle an der Heckenstraße in Nieukerk entwendet. Dank GPS-Tracking konnte die Arbeitsmaschine am Mittwoch auf dem Dipspüttweg in Wachtendonk aufgefunden werden, allerdings abgestellt und verlassen.

Ein Zeuge hatte am Dienstag (21. Dezember 2021) gegen 21:30 Uhr zwei weiße Sprinter sowie drei Personen in Arbeitskleidung und mit Taschenlampen auf dem Gelände der Baustelle gesehen, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Wohlmöglich wurde der Teleskoplader um diese Zeit unberechtigt in Betrieb genommen. Weitere Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, oder den Teleskoplader auf seinem Weg von Nieukerk nach Wachtendonk gesehen haben und eventuell Hinweise zu den Insassen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell