Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle mit Kindern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Schildesche-

Zwei Kinder erlitten bei Unfällen am Montagnachmittag, 12.07.2021, leichte Verletzungen. Ein Junge lief hinter einem Bus auf die Fahrbahn und der andere Junge fuhr mit dem Rad zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn.

Eine Bielefelderin stieg gegen 17:25 Uhr mit ihrem 5-jährigen Sohn an der Haltestelle an der Petristraße, zwischen der Feld- und der Finkenstraße, aus einem Linienbus aus. Sie nahm den Sohn an die Hand und trat hinter das Heck des Busses, um die Straße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Mondeo die Petristraße in Gegenrichtung. Als der PKW sich in Höhe des Bus Hecks befand, riss sich der 5-Jährige unvermittelt von der Hand los und lief über die Straße. Trotz sofortiger Vollbremsung des Mondeo-Fahrers kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Junge stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Gegen 18:08 Uhr radelte ein 8-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Schillerstraße. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Bielefelder mit seinem Opel Corsa die Schillerstraße in Richtung Engersche Straße. Als der 8-Jährige auf dem Gehweg einer Fußgängerin mit Hund auswich und unvermittelt zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn fuhr, steuerte der Corsa-Fahrer in den Gegenverkehr, um dem Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrradfahrer stieß gegen die Fahrzeugseite des Opels, stürzte und verletzte sich leicht.

