Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ense (ots)

Am Dienstag, gegen 05:20 Uhr kam es an der Kreuzung Bittinger Haarweg (B 516) / Am Riesenberg (L 745) zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Ein 49-jähriger Mann aus Soest befuhr die Straße "Am Riesenberg" und missachtete dabei die Vorfahrt eines 52-jährigen Pkw-Fahrers aus Arnsberg. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt und mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser gefahren. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. (we)

