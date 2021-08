Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Metalldiebe stehlen Erdungskabel an Bahnstrecke

Bebra-Weiterode (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten bei Bebra-Weiterode über 70 so genannter Erdungskabel. Das Material diente als Kurzschlussverbinder an den Schallschutzwänden der Bahnstrecke. Ein Bahnmitarbeiter hatte den Diebstahl gestern Mittag (17.8.) bei einer Kontrolle bemerkt und die Bundespolizei verständigt. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 7000 Euro.

Hinweis der Bundespolizei:

Werden solche Erdungskabel entfernt, ist an den betroffenen Schallschutzwänden, beispielsweise bei einem Spannungsüberschlag, keine sichere Spannungsableitung mehr gegeben. Dadurch können für die sich dort aufhaltenden Personen lebensgefährliche Spannungen auftreten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter 0561 81616 - 0 bzw. über www.bundespolizei.de .

In diesem Zusammenhang appelliert die Bundespolizei an alle Bürgerinnen und Bürger, verdächtige Personen auf oder an Bahnanlagen - rund um die Uhr - der Bundespolizei zu melden.

Hinweise der Bundespolizei für Metallhändler:

Als Aufkäufer von Altmetall sind Sie oft erste Anlaufstelle für diejenigen, die unerlaubt Metallteile von Bahnanlagen entfernen. Schützen Sie sich vor kriminellen Machenschaften und verhindern Sie damit strafbare Handlungen. Aufträge zur Verwertung von Altmetallen erteilt die Deutsche Bahn AG immer in schriftlicher Form. Lassen Sie sich den Auftrag zeigen! Bestehen Sie darauf, dass der Lieferant des Altmetalls Ihnen immer einen amtlichen Ausweis (z.B. Personalausweis) im Original vorzeigt. Notieren Sie sich die dort angegebenen Daten. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Handelns der Lieferanten bekommen, verständigen Sie die Bundespolizei in Kassel -Tel. 0561 81616-0.

Helfen Sie mit! Schauen Sie nicht weg, sondern melden Sie Straftäter.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell