Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Traktor gegen Baum geprallt

Rüthen (ots)

Am Montag, gegen 13:15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem Traktor die Menzeler Straße in Fahrtrichtung Rüthen-Menzel. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der 58-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Rüthener wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 85000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Bergung des Traktors musste die Menzeler Straße mehrere Stunden gesperrt werden. (we)

