Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle

56729 Hirten, Kreuznick (ots)

Am 21.02.22, führte die Verkehrsdirektion Koblenz im Auftrag der Polizei Mayen auf der B 258, in der Ortsdurchfahrt Kreuznick, im Zeitraum von 08:00 h - 12:00 h, eine stationäre Radarkontrolle in Fahrtrichtung Mayen durch. In diesem Bereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. In der der Kontrollzeit passierten 406 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 9 Fahrzeugführer wurden mit einer zu schnellen Geschwindigkeit gemessen, 8 Fahrer kamen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung davon, gegen 1 Person musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines Pkw betrug 70 km/h.

Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell