Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- weiterer Einbruch in Eisdiele - Täter entwendeten Bargeld und Werkzeug

Unna (ots)

In der Nacht zu Montag (16.08.2021) brachen unbekannte Täter in eine weitere Eisdiele in Unna ein. Sie hebelten die Haustür und die Eingangstür zum Verkaufsraum eines Ladenlokals an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Hier entwendeten sie Bargeld und aus einem Nebenraum einen Werkzeugkoffer.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell