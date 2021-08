Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Einbruch in Eisdiele - Täter entwendeten Laptop

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (16.08.2021) ein Fenster am Hintereingang einer Eisdiele an der Massener Straße aufgehebelt und anschließend das Gebäude durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde ein Laptop entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

